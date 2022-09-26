Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание 13,5 тыс. гостиничных номеров

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Ростуризм согласовал выдачу льготных кредитов девелоперам на создание 13,5 тыс. современных гостиничных номеров. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, в рамках программы бизнес получит займы под 3–5% годовых на 15 лет на строительство новых и реконструкцию уже существующих отелей. На данный момент в работе 51 инвестиционный проект на общую сумму в 240 млрд руб., при этом 166 из них приходится именно на льготные кредиты.

Отметим, что акция была запущена еще в прошлом году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Она должна поспособствовать развитию гостиничного рынка России не только за счет возведения новых отелей, но и реновации уже действующего номерного фонда.

Зарина Догузова сообщила, что более 70% номеров будут созданы в курортных зонах. «То есть именно там, куда едет большинство туристов, включая семьи с детьми. И там, где особенно остро не хватает качественной инфраструктуры», – пояснила глава Ростуризма.

В частности, 8 тыс. номеров возведут в Краснодарском крае, Крыму, на Алтае и Кавказе. Еще 5 тыс. – на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири и регионах Центральной России.

«У гостиниц, особенно курортных, низкая рентабельность, длительный срок окупаемости, поэтому без дешевых, длинных кредитов многие проекты было бы сложно реализовать», – заключила Зарина Догузова.