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51 минуту назад

Названы способы быстро продать ипотечную квартиру

Лера Букина

Для быстрой продажи квартиры, которая находится в залоге у банка в связи с ипотекой, нужно придерживаться нескольких правил. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на агентства недвижимости.

Названы способы быстро продать ипотечную квартиру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, целесообразно сначала постараться договориться о сделке с банком, после чего нужно дать объективную оценку жилью. Затем необходимо перейти к установке цены на 5% ниже стоимости, которая наблюдается на рынке.

В компании «Метриум» рекомендуют обращаться в банк как можно скорее. Отмечается, что срок рассмотрения заявки на переоформление договора занимает около двух месяцев.

В случае отсутствия возражений у кредитной организации ипотечная квартира может быть продана в два шага, указали в офисе «Митино» компании «Инком-Недвижимость».

Правильная оценка стоимости жилья может быть произведена посредством анализа цены схожих квартир в своем районе. В этом помогут рекламные объявления, отмечают эксперты. Вместе с тем сообщается, что зачастую стоимость недвижимости на нижнем и верхнем этажах обычно на 5-15% ниже средних.

Следующий шаг — выставление квартиры на продажу с дисконтом.

«На первый взгляд все просто — определили рыночную стоимость квартир, снизили цену, продавайте. Сложность в том, что сегодня объем предложения на вторичном рынке больше объема спроса», — подчеркнули в офисе «Митино».

В этой связи, как отмечается, важно конъюнктуру рынка и менять цену конкретного объекта. В этом поможет специалист, отмечают эксперты.

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