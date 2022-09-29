Названы способы быстро продать ипотечную квартиру

Для быстрой продажи квартиры, которая находится в залоге у банка в связи с ипотекой, нужно придерживаться нескольких правил. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на агентства недвижимости.
Так, целесообразно сначала постараться договориться о сделке с банком, после чего нужно дать объективную оценку жилью. Затем необходимо перейти к установке цены на 5% ниже стоимости, которая наблюдается на рынке.
В компании «Метриум» рекомендуют обращаться в банк как можно скорее. Отмечается, что срок рассмотрения заявки на переоформление договора занимает около двух месяцев.
В случае отсутствия возражений у кредитной организации ипотечная квартира может быть продана в два шага, указали в офисе «Митино» компании «Инком-Недвижимость».
Правильная оценка стоимости жилья может быть произведена посредством анализа цены схожих квартир в своем районе. В этом помогут рекламные объявления, отмечают эксперты. Вместе с тем сообщается, что зачастую стоимость недвижимости на нижнем и верхнем этажах обычно на 5-15% ниже средних.
Следующий шаг — выставление квартиры на продажу с дисконтом.
«На первый взгляд все просто — определили рыночную стоимость квартир, снизили цену, продавайте. Сложность в том, что сегодня объем предложения на вторичном рынке больше объема спроса», — подчеркнули в офисе «Митино».
В этой связи, как отмечается, важно конъюнктуру рынка и менять цену конкретного объекта. В этом поможет специалист, отмечают эксперты.