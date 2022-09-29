Названы наиболее подорожавшие виды квартир в новостройках Москвы

За год среди всех видов квартир в новостройках массового сегмента в Москве сильнее всего подорожали двухкомнатные квартиры. В период с августа 2021-го по август 2022-го их средняя стоимость повысилась на 18,6 процента, до 16,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании «Метриум».

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На втором месте по темпам роста цен оказались «однушки» — за год их цена увеличилась на 13,1 процента, до 11,8 миллиона рублей. Замкнули тройку трехкомнатные квартиры с положительной динамикой в 12,7 процента. По итогам августа нынешнего года средняя стоимость «трешки» составила 21,1 миллиона рублей. Студии, несмотря на то, что в последние годы этот формат жилья дорожал быстрее всего, напротив, заняли последнее место в списке. За год цены на них выросли на 12 процентов, до 8,2 миллиона рублей. В среднем показатель по новостройкам в столице за этот период увеличился на 6,2 процента, до 13,5 миллиона рублей за объект.

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При этом средняя цена квадратного метра на первичном рынке в квартирах почти всех форматов за год выросла практически одинаково. «Квадрат» в студиях подорожал на 17,8 процента (до 347 тысяч рублей), в «двушках» — на 17,6 процента (до 285 тысяч рублей), в «однушках» — на 17,2 процента (до 311 тысяч рублей).

По словам управляющего партнера «Метриума» Надежды Коркка, рост цен на двухкомнатные квартиры обусловлен в том числе расширением программы семейной ипотеки на семьи с одним ребенком, что позволило привлечь на рынок большое количество покупателей, заинтересованных в покупке «двушки». «Помимо этого, в последние годы ускорился не только рост цен, но и сокращение средней площади продаваемых квартир в новостройках, что стимулировало часть клиентов переключиться на покупку более просторных двухкомнатных квартир, вместо исчезающих больших однокомнатных», — добавила эксперт.