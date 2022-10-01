Мишустин продлил льготы по ипотеке для многодетных семей

«Теперь действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. <…> Срок кредитного договора также продлевается <…> до 1 июля 2024 года», — уточняется на сайте правительства РФ. Всего, в период с 2023 по 2024 года из бюджета планируется выделить на эти программы около 90 миллиардов рублей.