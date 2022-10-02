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24 минуты назад

В Москве резко снизился спрос на жилье

Мослента

В Москве резко снизился спрос на жилье, покупатели не хотят приобретать квартиры даже с большими скидками. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на данные экспертов рынка.

В Москве резко снизился спрос на жилье
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По словам управляющего директора сети офисов «Миэль» Ирины Пешич, в Москве уже в конце августа объем предложения был почти на треть выше, чем в январе. При этом за последнюю неделю сентября разрыв между предложением и спросом стал еще более очевидным. Руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов отметил, что в конце сентября потенциальный спрос упал на 25-30 процентов по сравнению с началом месяца.

Ранее эксперт рынка недвижимости, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» (РАО), соучредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков спрогнозировал снижение цен на один тип жилья в Москве.

Недвижимость,Кирилл Кулаков,Алексей Попов,Миэль,
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