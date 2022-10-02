В Москве резко снизился спрос на жилье, покупатели не хотят приобретать квартиры даже с большими скидками. Об этом пишет «Российская газета» , ссылаясь на данные экспертов рынка.

По словам управляющего директора сети офисов «Миэль» Ирины Пешич, в Москве уже в конце августа объем предложения был почти на треть выше, чем в январе. При этом за последнюю неделю сентября разрыв между предложением и спросом стал еще более очевидным. Руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов отметил, что в конце сентября потенциальный спрос упал на 25-30 процентов по сравнению с началом месяца.