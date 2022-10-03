Небоскреб высотой 80 этажей в «Москва-Сити» планируют сдать в эксплуатацию в 2030 году

Компания «Галс-Девелопмент» возведет 80-этажный небоскреб в московском международном деловом центре «Москва-Сити», сдать здание в эксплуатацию планируется в 2030 году. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.

«В «Москва-Сити» компания «Галс-Девелопмент» возведет 80-этажный небоскреб класс «А», расположенный на набережной Москвы-реки около моста «Багратион». Общая площадь здания - 196 тыс. кв. м, арендопригодная - около 130 тыс. кв. м. Высота объекта составит почти 400 м, что делает его самым высоким офисным зданием столицы. <...> Ввод бизнес-центра в эксплуатацию запланирован в 2030 году», - сказали в пресс-службе.

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Там пояснили, что в основу архитектурной концепции от бюро СПИЧ легли идеи супрематической архитектуры Казимира Малевича, для которой характерны прямые линии и простые геометрические формы. «В здании спроектированы открытые террасы с панорамным видом на Москву-реку и башни «Сити». На 35 и 36 (этажах - прим. Агентства «Москва») будет организовано двухэтажное Sky Lobby с кафе, event-hall, смотровой площадкой и пересадочной зоной на верхние этажи. В подземной части комплекса расположится паркинг из шести уровней. В пространстве небоскреба откроются премиальные рестораны высокой кухни, фуд-моллы, фитнес-центр с бассейном и длиной дорожек в 50 метров, спа-комплекс, а также сервисные зоны», - уточнили в пресс-службе.

Добавляется, что комплекс будет иметь инженерное оснащение, соответствующее классу «А»: системы воздухообмена, интеллектуальные системы управления зданием. «Движение 114 скоростных лифтов будет создавать динамичный рисунок в облике бизнес-центра благодаря подсветке кабин, двигающихся в остекленной шахте. На уровне третьего этажа офисный комплекс будет соединен с мостом «Багратион». Уникальной архитектурной особенностью небоскреба станет «световой водопад», образованный панорамным остеклением лифтовых шахт до уровня Sky Lobby и продолженный двухсветными атриумными пространствами офисных этажей», - отметили в компании.