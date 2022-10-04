Названы крупные города России с подешевевшим жильем

В сентябре 2022 года среди крупных городов России стоимость вторичного жилья больше всего снизилась в Челябинске — за месяц динамика достигла 3,19 процента. К таким выводам пришли в компании SRG с помощью нейросети, сообщает РБК.

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Вторую строчку рейтинга занял Ростов-на-Дону со снижением в 2,5 процента. Топ-3 списка замкнул Калининград, где стоимость «вторички» уменьшилась на 2,3 процента. Городами с подешевевшим жильем также назвали Нижний Новгород и Балашиху — динамика достигла 2,31 процента и 2,17 процента соответственно. В Томске цены снизились на 2,04 процента.

Что касается роста цен, то его зафиксировали в 11 городах. Больше всего вторичное жилье подорожало в Пензе — на 2,94 процента. Вторую строчку заняла Махачкала с динамикой в 2,11 процента. Топ-3 списка замкнул Оренбург, где жилье стало стоить на 1,88 процента больше. В остальных городах динамика находилась на уровне от 0,86 процента до 0,1 процента.