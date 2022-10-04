В Москве выросли цены на один тип жилья

По данным компании, цены на этот тип жилья за год выросли на 13,5 процента, до 287,5 тысячи рублей за квадратный метр. При этом за третий квартал текущего года недвижимости в этом сегменте продано на 27,7 процента больше, чем во втором квартале. Почти 70 процентов всех квартир было приобретено в бюджете до 15 миллионов рублей, самые популярные среди них — от 11 до 13 миллионов рублей.