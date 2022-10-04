Финские депутаты поддержали запрет на продажу недвижимости россиянам

Большинство депутатов Юго-Восточной Финляндии, граничащей с Россией, поддерживают полный запрет на сделки с недвижимостью для граждан России, сообщает во вторник общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

"Следует ли полностью запретить сделки с недвижимостью для россиян? Большинство ответили "да". Даже те, кто не смог ответить посчитали необходимым ужесточение законодательства о продаже недвижимости", - говорится в сообщении.

Несмотря на запрет на выдачу туристических виз россиянам, сделки все еще возможны. Ранее министерство обороны выступило с предложением по ограничению подобных сделок, напоминает телекомпания. По мнению депутатов, из соображений национальной безопасности важно знать, кому принадлежит недвижимость в Финляндии, чтобы оценить потенциальную угрозу, говорится в сообщении.