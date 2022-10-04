Чечня стала регионом с самой дорогой ипотекой за последние полгода

В Чеченской Республике средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам с марта по август 2022 года включительно оказалась самой высокой в России. Это следует из изученных «Газетой.Ru» показателей рынка ипотечного кредитования, опубликованных Центробанком.

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В марте в Чечне ипотека стоила в среднем 11,98% годовых. В апреле после резкого повышения Центробанком ключевой ставки региональный показатель вырос до 17,62%. В следующие месяцы ставка ипотеки в республике стала снижаться: 15,25% в мае, 12,28% в июне, 11,58% в июле, 10,24% в августе. При этом показатель оставался самым высоким в стране, превышая средние по России на несколько процентных пунктов. Например, в августе – на 3,6 п.п.

До марта 2022 года самые высокие ставки по ипотечным кредитам фиксировались в других регионах – Республике Тыве, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и других.

Кроме того, в Чечне на 1 августа был зафиксирован самый низкий в стране размер среднего ипотечного кредита – 1.1 млн рублей. В среднем по стране эта цифра составляет 3,7 млн рублей. Однако этот факт объясняется тем, что республика входит в число регионов с самым дешевым жильем.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, более высокие ипотечные ставки характерны для регионов Северного Кавказа.

«Ставки на Кавказе традиционно выше. Это объясняется, в частности, относительно более низким уровнем развитости банковской инфраструктуры. Например, в Чечне нет ни одного банка, зарегистрированного в регионе», — объяснил аналитик.

Осадчий также напомнил, что Чеченская республика вошла в число четырех регионов, где в следующем году должен начаться эксперимент с исламским банкингом. Эта новация может положительно повлиять на доступность финансовых услуг в регионе.