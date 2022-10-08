Аксенов: отели Крыма станут на время бесплатными

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Керченская паромная переправа для автомобилистов будет работать бесплатно. Также отели, которые расположены на территории республики, позволят туристам задержаться еще на сутки без дополнительной платы, передает ТАСС.

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«Решение мы приняли, что паромная переправа будет работать бесплатно. [Перевозки] будут субсидироваться из федерального бюджета», — сказал он.

Чиновник добавил, что все отели подтвердили бесплатное размещение туристов, которые не смогли уехать в субботу, 8 октября.

Врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что, согласно планам, первые катера и паром смогут перевезти порядка 200-250 человек из Крыма на кубанский берег до конца суток.

«Сейчас необходимы как минимум три проходки парома по погодным условиям, чтобы понимать, какое будет расписание», — пояснил он.