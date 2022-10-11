Названы районы Москвы с самыми дешевыми «однушками» и студиями

В сентябре 2022 года самые дешевые квартиры-студии продавали в Зеленоградском округе Москвы, а однокомнатные квартиры — на северо-востоке города. Локации столицы с наиболее доступными вариантами назвали аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС Борис Кавашкин / ТАСС

По данным специалистов, в первый месяц осени средняя цена одного квадратного метра квартир комфорт-класса в старых границах Москвы достигла 283,1 тысячи рублей — это на 0,2 процента меньше, чем в августе, и на 10,4 процента больше, чем в сентябре 2021-го. При этом средняя стоимость лота зафиксировалась на отметке 12,8 миллиона рублей (минус 1,4 процента за месяц и минус 1,2 процента за год).

При этом средняя стоимость студий в столичных новостройках комфорт-класса достигла 7,7 миллиона рублей. Районами Москвы с самыми дешевыми подобными объектами оказались Крюково (4,91 миллиона рублей), Южное Бутово (5,26 миллиона рублей), Митино (5,45 миллиона рублей), Люблино (5,46 миллиона рублей), и Метрогородок (5,77 миллиона рублей).

Средняя стоимость «однушек» в Москве, по оценкам риелторов, находится на уровне 10,7 миллиона рублей. Наиболее доступные варианты расположены в районах Северное Медведково (6,42 миллиона рублей), Крюково (6,47 миллиона рублей), Молжаниновский (6,96 миллиона рублей), Западное Дегунино (7,45 миллиона рублей) и Южное Бутово (7,54 миллиона рублей).

В предложении комфорт-класса в Старой Москве преобладают однокомнатные квартиры и «евродвушки» — их доля составляет 38 процентов, отметили в НДВ. На втором месте двухкомнатные квартиры и «евротрешки» (28 процентов), на третьем — студии (22,2 процента), на другие типы жилья приходится 11,8 процента экспозиции.