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38 минут назад

Раскрыто ежедневно покупаемое россиянами количество квартир в Турции

Lenta.ruиещё 1

Россияне, ставшие лидерами среди иностранных покупателей недвижимости в Турции, ежедневно приобретали в стране по 34 квартиры. Информацию об этом со ссылкой на Турецкий институт статистики раскрыло издание The Moscow Times.

Раскрыто ежедневно покупаемое россиянами количество квартир в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным исследователей, за август 2022 года граждане России приобрели более 1,2 тысячи объектов недвижимости в Турции. С начала текущего года их число составило 8,1 тысячи. За период с января по август 2022-го россияне купили в курортной стране на 51 процент больше квартир, чем за весь предыдущий год. Согласно данным Propriеtе Gеnеrale Group, на Турцию пришлась практически треть от всего российского спроса — 31 процент.

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Представитель Intermark Real Estate Ирина Мошева отметила, что интерес к жилью в Турции среди россиян резко возрос после объявления частичной мобилизации. В период с 19 по 23 сентября количество обращений, связанных с приобретением недвижимости в республике, увеличилось в пять раз по сравнению с показателями середины месяца.

Эксперты объясняют популярность Турции среди граждан России близостью к стране и более низкой ценой получения вида на жительство относительно других государств. ВНЖ для иностранцев доступен при приобретении недвижимости на сумму от 75 тысяч долларов (около 4,8 миллиона рублей), а возможность получить гражданство — при вложении от 400 тысяч долларов и выше (примерно от 25,8 миллиона рублей). Повышенная востребованность Турции у россиян, однако, приводит к приостановке выдачи ВНЖ из-за слишком большого числа желающих его получить. По словам коммерческого директора Tranio Елены Милишенковой, выдачу видов на жительство из-за превышения квот приостановили на курорте Махмутлар.

В октябре эксперты инвестиционной компании Garnet пришли к выводу, что россияне бросились скупать жилье в Турции после начала мобилизации. По словам руководителя проектов компании Екатерины Сивовой, увеличение спроса со стороны россиян на объекты в Турции также связано с изменением правил и удорожанием получения гражданства за приобретение жилья в этой стране, а также с повышением минимальной стоимости жилья для получения вида на жительства.

Недвижимость,Ирина Мошева,
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