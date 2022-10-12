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1 час назад

Москвичи рекордно раскупили жилье на популярном курорте

Елена Прошина

В сентябре резко вырос спрос на недвижимость в Дубае среди жителей Москвы. По сравнению с августом он вырос на 112,8%. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные агентства Skolkovo Realty.

Москвичи рекордно раскупили жилье на популярном курорте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Интерес жителей столицы в сентябре нынешнего года оказался на 368,17 процента выше, чем за аналогичный период предыдущего года», – сообщает агентство.

Кроме того, с января по сентябрь 2022 года общее число запросов на покупку жилья в Дубае со стороны москвичей выросло почти в три раза по сравнению с прошлым годом.

Генеральный директор Skolkovo Realty Борис Борискин объясняет такой интерес среди жителей Москвы с особенностями оформления сделок.

«Большая часть сделок по покупке недвижимости в Дубае с гражданами России проводится в дистанционном формате, так что, приезжая в город, новые владельцы сразу же заселяются в свои квартиры и дома», – объяснил Борискин.

Ранее стало известно, что музей будущего в Дубае нанял на работу андроида.

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