Центробанк рассказал о подводных камнях ипотеки под 0,1%

Центробанк обеспокоен распространением программ ипотеки со ставками от 0,01%, с помощью которых летом этого застройщики активизировали спрос на первичном рынке. Несмотря на то, что на первый взгляд это предложение кажется выгодным, заемщики, получавшие кредиты по этой программе, в дальнейшем могут столкнуться с серьезными рисками.

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Программы субсидированной застройщиками ипотеки действительно позволяют значительно снизить ежемесячный платеж по кредиту. Он оказывается меньше, чем заемщик отдавал бы за аренду аналогичной квартиры. Тем не менее, выгодны такие программы не всем.

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Снижение процентной ставки по ипотеке в рамках такой программы достигается благодаря дополнительному субсидированию ставки застройщиком. Стоимость квартиры при этом увеличивается. В результате она может оказаться на 20-30% выше, чем при приобретении аналогичного объекта в ипотеку без дополнительного субсидирования. Сумму, которую покупатель переплачивает за квартиру, застройщик передает банку в виде комиссии за снижение ставки по кредиту.

Завышенная стоимость такой квартиры в дальнейшем может привести для покупателей к серьезным рискам, если цены на недвижимость не вырастут, и в первые 3-5 лет обслуживания ипотеки заемщик окажется в ситуации, когда квартиру нужно продавать, отмечается в опубликованном Центробанком докладе «Программы «льготной ипотеки от застройщика». «Наиболее неблагоприятна ситуация, если заемщик не сможет обслуживать кредит в первые годы после покупки жилья из за потери работы или болезни, и банк будет принудительно возвращать задолженность путем продажи квартиры на торгах», указывает регулятор.

В таком случае заемщик может не только потерять первый взнос по ипотеке, но останется должен банку даже после продажи квартиры. Потому что цены на вторичном рынке, где он будет выставлять квартиру на продажу, будут ниже, чем та стоимость, по которой он купил квартиру у застройщика.

«К сожалению, заемщики далеко не всегда способны сами оценить все плюсы и минусы этого предложения банков, они могут взять такую ипотеку, привлеченные низкой ставкой, не до конца понимая всех особенностей программы, - комментирует ипотечный эксперт Ольга Петрова. - Выгодно брать ипотеку на таких условиях, только если заемщик не собирается погашать кредит досрочно. Он покупает квартиру для себя, для того чтобы в ней жить, и точно знает, что в ближайшие 3-5 лет продавать ее не станет или собирается в дальнейшем сдавать эту квартиру в аренду. В таком случае это действительно выгодное предложение. Потому что ипотеку можно будет полностью выплачивать с помощью платежей за аренду».

Но если заемщик собирается менять квартиру уже через 3-5 лет, это предложение для него не является таким выгодным, объясняет эксперт.