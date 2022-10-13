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1 час назад

Аналитики объяснили решение ЦБ забрать у россиян ипотеку под 0,01%

Ura.Ru

Предложение Центробанка ограничить выдачу ипотеки по околонулевым ставкам является рациональным и здравым решением. Об этом заявили глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» Антон Рогачевский и аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

Аналитики объяснили решение ЦБ забрать у россиян ипотеку под 0,01%
Фото: Ura.RuUra.Ru

По словам Рогачевского, ипотечные программы от застройщиков несут риски, потому что эти риски перекладывают на заемщиков.

«ЦБ РФ, дабы защитить банки и застройщиков, хочет регулировать вопрос такой льготной ипотеки. Это здравое решение, которое позволит нормально работать не только банкам, но и самим застройщикам, несущим убытки из-за снижения цен на жилье», — сказал Рогачевский в интервью News.ru.

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров согласился с ним и отметил, что банковский сектор еще не оправился от весенних санкций. По его словам, нужно пересекать отклонение коммерческих банков от консервативной модели ЦБ.

«Когда застройщики пытаются „выскочить“ из рынка недвижимости на пиковых ценах за счет банков, „уговаривая“ кредитные организации на продукты под безумные нулевые ставки, то Банк России обязан сразу говорить „нет“», — считает он.

Центробанк намерен ограничить выдачу ипотеки под 0,01%. Регулятор заявил, что такие программы могут нести риски как для заемщиков и банков, так и для всей финансовой системы.

Недвижимость,Антон Рогачевский,Алексей Федоров,Банк России,
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