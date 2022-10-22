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2 часа назад

В Финляндии задумались над запретом сделок с недвижимостью для россиян

Lenta.ruиещё 4

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что правительство страны изучит вопрос о полном запрете сделок с недвижимостью гражданам России. Об этом он рассказал в беседе с газетой Aamulehti.

В Финляндии задумались над запретом сделок с недвижимостью для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он обратил внимание на тот факт, что ранее данный вопрос не был глубоко изучен. Кроме того, кабмин Финляндии не принимал никакого решения на этот счет. В то же время в Минобороны страны уже задумались о подобных ограничениях, подчеркнул Кайкконен. В соответствии с законопроектом, ведомство будет иметь право выяснять происхождение финансирования покупки имущества. Кроме того, оно сможет запретить приобретение недвижимости россиянам, если сочтет подобную сделку угрозой национальной безопасности.

«Предварительное мнение, однако, таково, что возможный полный запрет поднимает значительные конституционные вопросы», — отметил глава финского оборонного ведомства. В канцелярии кабмина добавили, что вести подобное ограничение будет крайне сложно, так как подобный закон может нарушить конституцию страны и будет дискриминацией одной нации, что станет ущемлением основных прав и свобод.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен допустил экспроприацию имущества россиян в стране. Он уточнил, что такая мера будет распространяться на объекты, находящиеся на «важной для безопасности государства» территории. В то же время глава ведомства отметил, не все сделки граждан России с недвижимостью в Финляндии «представляют собой риски для безопасности».

Недвижимость,Антти Кайкконен,
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