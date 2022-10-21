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21 минуту назад

В России подорожала аренда жилья

Lenta.ru

За третий квартал 2022 года в России выросла средняя ставка долгосрочной аренды жилья — динамика достигла 15 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков «Авито Недвижимости».

В России подорожала аренда жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В среднем аренда подорожала до 23 тысяч рублей в месяц. Однокомнатные квартиры стали стоить 19 тысяч рублей в месяц, двухкомнатные — 25 тысяч. Аренда трехкомнатной квартиры обойдется в 40 тысяч рублей.

Наибольший рост зафиксировали в Ростове-на-Дону с динамикой в 28 процентов. В Москве аренда подорожала на 23 процента, в Саратове — на 15,4. В Казани арендовать квартиру стало дороже на 15 процентов. Севастополь оказался единственным городом с отрицательной динамикой — арена подешевела на пять процентов.

Ранее в компании Intermark Real Estate пришли к выводу, что в сентябре 2022 года самые дорогие элитные квартиры в аренду в Москве находились в районе Арбата и станции метро «Кропоткинская» — средняя ставка достигла 409 тысяч рублей в месяц. В среднем элитное жилье в Москве можно было арендовать за 353 тысячи рублей.

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