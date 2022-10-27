Назван востребованный в Москве вид льготной ипотеки

«Льготная IT-ипотека востребована у молодых людей, так как позволяет им приобрести жилье на выгодных условиях. Сейчас на столицу приходится около 30 процентов от числа выданных в России по этой программе кредитов и 43 процента от их общего объема в денежном выражении», — сказал заммэра. Это максимальный показатель среди всех регионов страны.