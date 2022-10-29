Застройщики предлагают низкие ставки по льготной ипотеке

Объем льготной ипотеки в Москве за год вырос в 17 раз. Такие данные 25 октября привела крупная риелторская компания. «Вечерняя Москва» спросила у эксперта по недвижимости, выгодно ли сейчас покупать квартиру в кредит.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По мнению руководителя агентства недвижимости Валентины Андреевой, спрос на льготную ипотеку действительно вырос, и связано это с мощной государственной поддержкой и выгодными условиями.

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— Например, взять квартиру один из застройщиков предлагает сейчас по ставке 0,01 процента — это очень хорошее предложение, — отметила она.

При этом цены от застройщиков порой оказываются сильно выше, нежели предложения от собственников, которые продают квартиры с правом переуступки. Валентина Андреева уточнила, что цены за одинаковое жилье могут отличаться на 2–2,5 миллиона рублей.

— Это связано с тем, что очень сильно подорожали строительные материалы. Есть сложности с запасными частями для строительной техники, поэтому компании завышают цены, чтобы окупить свои расходы. В то же время владельцы квартир, понимая, что ситуация на рынке нестабильна, пытаются продать жилье, чтобы хотя бы немного выйти в плюс, — рассказала эксперт по недвижимости.

Очень сильно упало в цене вторичное жилье. Андреева считает, что это связано с переизбытком предложений на рынке.

— Люди, уехавшие за границу, пытаются продать квартиры как можно скорее, снижая цену до минимальной. Ведь деньги им нужны сейчас. Поэтому и в целом по рынку стоимость падает, — отметила она. — И это еще не предел, все, кто работает в отрасли, прогнозируют большее снижение.

В то же время эксперт рекомендовала не тянуть с покупкой жилья, если есть достаточные финансовые средства. Особенно при намерении купить квартиру по льготной программе.

— Никто не знает, что будет завтра. Недвижимость — всегда хорошая инвестиция. И будет ли действовать льготная ипотека потом, мы не можем предугадать, — добавила Валентина Андреева.

Она напомнила, что сейчас действует льготное предложение и для ИТ-специалистов.

— Они не могли воспользоваться возможностью сразу, но по прошествии шести месяцев льгота стала им доступна, — добавила эксперт.

Если рассматривать обычную ипотеку, то здесь, по словам Андреевой, процентные ставки, наоборот, начали расти.

— Застройщики пытаются таким образом компенсировать свои потери и риски, связанные с мобилизацией. Ведь некоторых заемщиков призвали в Вооруженные силы РФ, значит, платить кредиты они не смогут. А в случае их гибели шанс, что ипотека будет выплачена, снижается в разы, — поделилась она.

Руководитель агентства недвижимости также отметила, что законодательство и нормативные акты в сфере купли-продажи недвижимости меняется чуть ли не каждый день.

— Чтобы ничего не упустить, все правильно оформить, искренне рекомендую пользоваться услугами риелторов, потому что в моей практике были случаи, когда люди обращались, уже столкнувшись с проблемами, — пояснила она.

Валентина Андреева посоветовала также быть предельно внимательными и осторожными при проведении сделок по генеральной доверенности.

— Действовать нужно строго по закону, оформлять все документы необходимо правильно. С этим может помочь только опытный специалист, потому что очень много тонкостей именно в таких сделках, — сказала руководитель агентства недвижимости.

Семейная программа

Программа семейной ипотеки стала самой востребованной. Рассказываем, на каких условиях ее оформляют:Первоначальный взнос — от 15 процентов, в него можно включить материнский капитал. Оформляют по ставке до 6 процентов годовых.Можно взять 12 миллионов рублей на покупку жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 миллионов рублей — в других регионах.Оформить семейную ипотеку можно до 1 июля 2024 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Багреева, руководитель Департамента экономической политики и развития:

— С июня 2021 года по май 2022-го, в период повышения ставки по льготной ипотеке, спрос на кредиты сократился, объемы выдачи уменьшились. Но после снижения ставки до семи процентов и увеличения лимита до 12 миллионов рублей спрос существенно возрос, а объемы кредитования растут.

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