Россиян предложили штрафовать за заброшенные дачи

В России готовятся законопроекты, которые вводят временные рамки на освоение участков, а также предлагают штрафы за заброшенные дачи. Об этом сообщают «Известия».

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Хозяин должен привести участок в жилое состояние и зарегистрировать постройки в течение трех лет, а те, кто брал землю в аренду для строительства — в течение десяти лет.

По сведениям Росреестра, в каждом из российских регионов зафиксировано от тысячи до пяти тысяч жилых домов, которые используются без регистрации прав. Отмечается, что такие строения представляют угрозу для владельцев, его нельзя застраховать, продать, подвести коммуникации, например, газ в рамках государственной программы.

Кроме того, дома на заброшенных участках создают опасность пожаров, а на территории бесконтрольно разрастаются опасные растения, в том числе борщевик Сосновского.

Планируется внесение изменений в статью 42 Земельного кодекса. Освоить участок, согласно поправкам, следует в течение трех лет с момента приобретения прав, подготовить проектную документацию капитального строительства, освободить территорию от «диких» деревьев, расчистить от расходов и установить ограждения.