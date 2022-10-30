В Москве резко упала стоимость арендного жилья. В среднем снижение цен варьируется в диапазоне от 6 до 9 процентов, такие данные приводит «ЦИАН.Аналитика», сообщает «Коммерсантъ».

«В Москве средняя стоимость аренды однокомнатных квартир сейчас составляет 47 тысяч рублей в месяц, двухкомнатных — 77,2 тысячи рублей в месяц. Относительно сентября показатели сократились на 6,4 процента и 9,9 процента соответственно», — говорится в материале исследования.

При этом объем предложения жилья для долгосрочной аренды в столице вырос на 15 процентов за месяц, тогда как спрос сократился на 20 процентов, рассказала заместитель директора управления аренды компании «Инком-недвижимость» Оксана Полякова.

Эксперт отметила, что конкуренция среди арендодателей стимулирует их быть более лояльными. Например, собственники разрешают заселяться арендаторам с животными, соглашаются разделить сумму страхового депозита и перестают делить нанимателей по национальному признаку.