Эксперт оценил надежность инвестиций в недвижимость

На фоне резких колебаний фондового рынка недвижимость остаётся одним из наиболее надёжных активов для сохранения накоплений.
Такое мнение в ходе конференции "Финам" высказал руководитель департамента стратегии и финансов экосистемы недвижимости "Метр квадратный" Петр Филиппов.
"Безусловно, рынок недвижимости может сейчас выглядеть переоценённым, ожидания коррекции цен на нем достаточно высокие. Однако, это как "средняя температура по больнице", - на таком большом рынке, где только в жилом сегменте совершается несколько миллионов сделок в год, где есть нереализованная объективная потребность в улучшении жилищных условий у более чем 20 млн семей, не может не быть интересных идей для инвестирования", - считает он.
По его словам, на рынке по-прежнему есть очень ликвидные квартиры, которые быстро раскупаются, и есть те, что выгодно сдаются в аренду. В крупных городах сохраняется дефицит "жилой инфраструктуры" - машиномест, кладовок.
"То есть, успешно инвестировать в недвижимость можно, но делать это сейчас нужно избирательно. В то время как ещё несколько лет назад обладание практически любой квартирой в относительно крупном городе сулило доходность, превышающую банковский процент", - отметил эксперт.