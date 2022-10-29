Эксперт оценил надежность инвестиций в недвижимость

"Безусловно, рынок недвижимости может сейчас выглядеть переоценённым, ожидания коррекции цен на нем достаточно высокие. Однако, это как "средняя температура по больнице", - на таком большом рынке, где только в жилом сегменте совершается несколько миллионов сделок в год, где есть нереализованная объективная потребность в улучшении жилищных условий у более чем 20 млн семей, не может не быть интересных идей для инвестирования", - считает он.