Аренда элитных коттеджей в Подмосковье подешевела

Средняя цена аренды элитных коттеджей в Подмосковье снизилась на 20% по итогам третьего квартала 2022 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании консалтинговой компании NF Group (ранее Knight Frank Russia).

"Средняя цена аренды высокобюджетного коттеджа на загородном рынке по итогам III квартала 2022 года составляет 1,1 млн рублей в месяц: за год показатель сократился на 20% с 1,4 млн рублей. За квартал средняя цена аренды снизилась на 2% (относительно II квартала 2022 года)", - говорится в материалах.

При этом в связи c частичным сохранением удаленного формата работы, а также ограничениями на выезд за границу спрос на аренду загородного высокобюджетного жилья сохраняется, рассказала директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева. "Наиболее востребованными остаются коттеджи в поселках со сложившейся инфраструктурой на престижных направлениях к западу от Москвы, которые предоставляют возможность комфортно жить без поездок в столицу", - приводятся ее слова в материалах.