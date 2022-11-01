Москвичи бросились оформлять один тип ипотеки

За первые восемь месяцев 2022 года больше всего кредитов по льготной программе семейной ипотеки выдали в Москве. Жители столицы фактичекски бросились приобретать жилье в рамках этого типа ипотеки, заключив 14 тысяч сделок. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

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С января по август москвичи оформили льготные кредиты на сумму в 117 миллиардов рублей. Среди всех регионов страны доля столицы по объему выданных ипотек составила 24,3 процента.

По словам Ефимова, семейная ипотека оказалась популярна среди москвичей из-за низкой ставки. За восемь месяцев 2022 года они оформили в 2,5 раза больше кредитов, чем год назад. Доля Москвы по количеству повысилась с 11 до 13 процентов. В указанный период жители столицы приобрели почти 740 тысяч квадратных метров недвижимости на 174,8 миллиарда рублей.