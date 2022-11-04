"ЧВК Вагнер Центр", который соберет на своей площадке специалистов из разных сфер, чья деятельность направлена на развитие оборонных технологий, открылся в пятницу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Бизнес-центр расположен на Зольной улице в Невском районе города. В первый день работы его могли посетить все желающие. По наблюдениям корреспондента ТАСС, на площадках центра собрались несколько сотен человек.

"Центр открывает свои двери для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств, которые помогут развитию военной отрасли Российской Федерации. Самые перспективные и эффективные идеи получат поддержку для своего дальнейшего развития", - говорится в пресс-релизе центра.