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1 час назад

В Санкт-Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр"

ТАССиещё 2

"ЧВК Вагнер Центр", который соберет на своей площадке специалистов из разных сфер, чья деятельность направлена на развитие оборонных технологий, открылся в пятницу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Бизнес-центр расположен на Зольной улице в Невском районе города. В первый день работы его могли посетить все желающие. По наблюдениям корреспондента ТАСС, на площадках центра собрались несколько сотен человек.

"Центр открывает свои двери для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств, которые помогут развитию военной отрасли Российской Федерации. Самые перспективные и эффективные идеи получат поддержку для своего дальнейшего развития", - говорится в пресс-релизе центра.

В первый день работы центра на открытых площадках пройдет обсуждение вопросов информационной безопасности страны, развития медиатехнологий в ближайшей перспективе с учетом специальной военной операции, важности коммуникации государства, бизнеса и общества. Одним из мероприятий программы станет первый детский конгресс "Дети за мир!" в формате телемоста между Санкт-Петербургом и Луганском.

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