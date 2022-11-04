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1 час назад

Финляндия задумала запретить россиянам владеть недвижимостью

Lenta.ru

Власти Финляндии собираются изучить введение дополнительных ограничений для недвижимости россиян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны страны.

Финляндия хочет запретить россиянам владеть недвижимостью
Фото: 

Среди прочего рассматривается и возможность введения полного запрета. По словам министра обороны страны Антти Кайкконен, подобные меры необходимы, «поскольку ситуация с безопасностью в Европе продолжает оставаться напряженной».

О том, что этот вопрос будет изучаться министр говорил еще в конце октября. В соответствии с законопроектом, ведомство будет иметь право выяснять происхождение финансирования покупки имущества. Кроме того, оно сможет запретить приобретение недвижимости россиянам, если сочтет подобную сделку угрозой национальной безопасности. Кроме того, Кайкконен говорил, что при необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами в стране.

Недвижимость,Антти Кайкконен,
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