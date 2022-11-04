Финляндия хочет запретить россиянам владеть недвижимостью

О том, что этот вопрос будет изучаться министр говорил еще в конце октября. В соответствии с законопроектом, ведомство будет иметь право выяснять происхождение финансирования покупки имущества. Кроме того, оно сможет запретить приобретение недвижимости россиянам, если сочтет подобную сделку угрозой национальной безопасности. Кроме того, Кайкконен говорил, что при необходимости власти могут экспроприировать имущество, приобретенное россиянами в стране.