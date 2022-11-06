Стоит ли сейчас покупать жилье и что будет с ценами

Застройщики не могут повышать цены на квартиры из-за общей неопределенности и угнетения потребительской активности, считают аналитики. За последний месяц цены на жилье в крупнейших городах России выросли только на 0,2 %.

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Застройщики всеми способами избегают снижения цен на квартиры, компании проводят акции и делают скидки. Объявлений подобного рода стало на треть больше. Риэлторы прогнозируют, что при стабилизации ситуации и улучшении новостного фона спрос на первичное жилье вырастет, и рынок сможет продолжить успешно функционировать. Положительно скажется на нем и завершение частичной мобилизации.

«ЦИАН.Аналитика» передает, что средняя стоимость квадратного метра в 18 крупнейших регионах России составляет 137 тыс. рублей. А аналитики «Этажей» говорят, что метр в среднем стоит 102,5 тыс. рублей. Также эксперты заявляют, что в большинстве регионов цены достигли предела покупательской способности населения.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов сообщает, что в октябре люди искали новые квартиры на 10-15 % меньше, чем в сентябре, сообщает «Коммерсантъ».