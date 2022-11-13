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1 час назад

Когда в России начнет дорожать недвижимость: ответ эксперта

РИА "ФедералПресс"

Олег Дедков, управляющий партнер московского жилого комплекса, дал прогноз о будущем российского рынка недвижимости.

Эксперт рассказал, когда в России начнет дорожать недвижимость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рынок недвижимости – один из самых простых, но при этом показательныхградусников», отражающих температуру экономики», – передают слова Олега Дедкова Аргументы и факты.

Дедков отмечает: чтобы градусник снова показывал 36,6 на рынке недвижимости, необходимо выздоровление всей отечественной экономики, а это возможно в случае остановки глобального кризиса международных отношений.

Резкий рост цен на жилье произошел в 2020 году благодаря низким ставкам по льготной ипотеке, удорожанию стройматериалов и инфляции. Однако в последнее время российский рынок недвижимости начал «охлаждаться».

«Мне кажется, что рассчитывать на это (рост цен. – Прим. ред.) в ближайшие годы – неоправданный оптимизм. И дело не в недвижимости, а в политической и внешнеэкономической повестке», – добавил Дедков.

На протяжении последних лет рынок рос слишком быстро и в части цен, и в части новых проектов.

По словам эксперта, рынок покупателя перейдет в рынок продавца только при кратном сжатии предложения со стороны продавцов квартир. Он считает, что для этого необходимо куда-то деть миллионы нераспроданных «бумажных» квадратов или же перестать превращать их в бетон.

Недвижимость,
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