Эксперт рассказал, когда в России начнет дорожать недвижимость

Олег Дедков, управляющий партнер московского жилого комплекса, дал прогноз о будущем российского рынка недвижимости.

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«Рынок недвижимости – один из самых простых, но при этом показательныхградусников», отражающих температуру экономики», – передают слова Олега Дедкова Аргументы и факты.

Дедков отмечает: чтобы градусник снова показывал 36,6 на рынке недвижимости, необходимо выздоровление всей отечественной экономики, а это возможно в случае остановки глобального кризиса международных отношений.

Резкий рост цен на жилье произошел в 2020 году благодаря низким ставкам по льготной ипотеке, удорожанию стройматериалов и инфляции. Однако в последнее время российский рынок недвижимости начал «охлаждаться».

«Мне кажется, что рассчитывать на это (рост цен. – Прим. ред.) в ближайшие годы – неоправданный оптимизм. И дело не в недвижимости, а в политической и внешнеэкономической повестке», – добавил Дедков.

На протяжении последних лет рынок рос слишком быстро и в части цен, и в части новых проектов.