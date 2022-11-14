В РФ хотят расширить круг имеющих право на ипотечные каникулы

Российское правительство рассмотрит инициативу о расширении круга лиц, которые имеют право на ипотечные каникулы. В список льготников хотят включить все семьи с детьми. Кроме того, предложено упростить условия предоставления ипотечных каникул.

Фото: Jan Richter http imagebroker.com#search Globallookpress Jan Richter http imagebroker.com#search Globallookpress

Так, например, послабления хотят применить для тех, у кого в собственности числится более одной квартиры. Об этом сообщают «Известия».

Сейчас льготой можно воспользоваться, если за последние два месяца доход упал на 30%. На каникулы могут рассчитывать и люди, потерявшие работу, получившие инвалидность I и II группы, а также семьи, в которых появились новые иждивенцы и одновременно снизились доходы на 20%.

Льгота положена лишь в случае, если купленная в кредит квартира является единственным жильем, а сумма займа не превышает 15 миллионов рублей. Сейчас каникулы действуют не более полугода.