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10 минут назад

В России могут расширить круг имеющих право на ипотечные каникулы

ТК «Звезда»

Российское правительство рассмотрит инициативу о расширении круга лиц, которые имеют право на ипотечные каникулы. В список льготников хотят включить все семьи с детьми. Кроме того, предложено упростить условия предоставления ипотечных каникул.

В РФ хотят расширить круг имеющих право на ипотечные каникулы
Фото: Jan Richter http imagebroker.com#search GloballookpressJan Richter http imagebroker.com#search Globallookpress

Так, например, послабления хотят применить для тех, у кого в собственности числится более одной квартиры. Об этом сообщают «Известия».

Сейчас льготой можно воспользоваться, если за последние два месяца доход упал на 30%. На каникулы могут рассчитывать и люди, потерявшие работу, получившие инвалидность I и II группы, а также семьи, в которых появились новые иждивенцы и одновременно снизились доходы на 20%.

Льгота положена лишь в случае, если купленная в кредит квартира является единственным жильем, а сумма займа не превышает 15 миллионов рублей. Сейчас каникулы действуют не более полугода.

Напомним, недавно в России продлили действие семейной ипотеки до июля 2024 года. Общий объем выдачи займов, по прогнозам, составит около триллиона рублей.

Недвижимость,Правительство РФ,
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