ЦБ обсуждает льготную ипотеку для жителей новых регионов

Банк России приступил к обсуждению вопроса, связанного с процедурами предоставления финансовых услуг жителям регионов, которые были приняты в состав РФ. Так, их хотят упростить, сообщает РБК со ссылкой на источник в банке из топ-10.

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Консультации ведутся с рядом банков. Нововведения коснутся клиентов-физлиц, проживающих в четырех новых субъектах, а также тех, кто переселится из них в другие российские регионы.

Отмечается, что в настоящее время рассматривается определенный спектр услуг и финансовых продуктов, который предоставят клиентам, которые не имеют конкретный миграционный статус.

Сообщается, что стороны также сейчас обсуждают запуск для этой категории клиентов программы льготной ипотеки на покупку жилья.

По мнению независимого эксперта Ольги Ульяновой, в случае запуска программы льготной ипотеки новые клиенты с присоединенных территорий могут быть интересны кредитным организациям.

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