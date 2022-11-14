Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
46 минут назад

ЦБ обсуждает льготную ипотеку для жителей новых регионов

Лера Букина

Банк России приступил к обсуждению вопроса, связанного с процедурами предоставления финансовых услуг жителям регионов, которые были приняты в состав РФ. Так, их хотят упростить, сообщает РБК со ссылкой на источник в банке из топ-10.

ЦБ обсуждает льготную ипотеку для жителей новых регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Консультации ведутся с рядом банков. Нововведения коснутся клиентов-физлиц, проживающих в четырех новых субъектах, а также тех, кто переселится из них в другие российские регионы.

Отмечается, что в настоящее время рассматривается определенный спектр услуг и финансовых продуктов, который предоставят клиентам, которые не имеют конкретный миграционный статус.

Кому станет доступна льготная семейная ипотека

Сообщается, что стороны также сейчас обсуждают запуск для этой категории клиентов программы льготной ипотеки на покупку жилья.

По мнению независимого эксперта Ольги Ульяновой, в случае запуска программы льготной ипотеки новые клиенты с присоединенных территорий могут быть интересны кредитным организациям.

Ранее «Известия» сообщили, что в России зафиксировано сокращение объемов выдачи

ипотечных кредитов по итогам девяти месяцев 2022 года на 36% в количественном выражении и на 21% — в денежном к такому же периоду прошлого года. Эксперты ожидают снижения показателя на 14% по итогам текущего года.

Недвижимость,Ольга Ульянова,Банк России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители