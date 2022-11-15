Набиуллина предупредила о рисках ипотеки с нулевой ставкой

«Нас беспокоит ипотека от застройщика, когда ставку предлагают якобы даже нулевую. Но при этом наш анализ показывает, что стоимость квартиры по таким продуктам завышается на 20-30 процентов. Часто переплата из-за повышения стоимости квартиры оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту, а продать эту квартиру на вторичном рынке за те же деньги уже не получится», — рассказала Набиуллина.