Набиуллина предупредила о рисках ипотеки с нулевой ставкой

Нулевая ставка от застройщика приводит к повышению стоимости квартир на 20-30 процентов. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы 15 ноября.
По ее словам, рост ипотеки в этом году составил около 12 процентов, несмотря на резкие изменения геополитического фона, которые заставляют людей отложить решения о покупке квартиры. Выдача таких кредитов снизилась в марте, но сейчас ситуация опять выправляется, отметила председатель регулятора.
«Нас беспокоит ипотека от застройщика, когда ставку предлагают якобы даже нулевую. Но при этом наш анализ показывает, что стоимость квартиры по таким продуктам завышается на 20-30 процентов. Часто переплата из-за повышения стоимости квартиры оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту, а продать эту квартиру на вторичном рынке за те же деньги уже не получится», — рассказала Набиуллина.
Защитить заемщиков от таких рисков планируют с помощью специальных мер, которые выработал Банк России. Они могут вступить в силу уже в начале 2023 года, указала глава Центробанка.