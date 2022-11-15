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58 минут назад

Набиуллина рассказала о рисках заемщиков по ипотеке

Парламентская газетаиещё 6

Нулевая ставка от застройщика приводит к повышению стоимости квартир на 20-30 процентов. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы 15 ноября.

Набиуллина предупредила о рисках ипотеки с нулевой ставкой
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, рост ипотеки в этом году составил около 12 процентов, несмотря на резкие изменения геополитического фона, которые заставляют людей отложить решения о покупке квартиры. Выдача таких кредитов снизилась в марте, но сейчас ситуация опять выправляется, отметила председатель регулятора.

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«Нас беспокоит ипотека от застройщика, когда ставку предлагают якобы даже нулевую. Но при этом наш анализ показывает, что стоимость квартиры по таким продуктам завышается на 20-30 процентов. Часто переплата из-за повышения стоимости квартиры оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту, а продать эту квартиру на вторичном рынке за те же деньги уже не получится», — рассказала Набиуллина.

Защитить заемщиков от таких рисков планируют с помощью специальных мер, которые выработал Банк России. Они могут вступить в силу уже в начале 2023 года, указала глава Центробанка.

Недвижимость,Эльвира Набиуллина,Банк России,Госдума,
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