Определены районы Подмосковья с самыми дешевыми новостройками

В октябре 2022 года самые дешевые массовые новостройки нашли в подмосковном районе Лыткарино. Локации Московской области с доступными по цене новыми квартирами определили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Лидером рейтинга в радиусе 20 километров от МКАД стал район Лыткарино — там жилье в строящихся домах в среднем стоит 5,6 миллиона рублей (121,3 тысячи рублей за «квадрат»). Второе место занимает Солнечногорский район со средней стоимостью лота 6,6 миллиона рублей (173,6 тысячи рублей за квадрат), на третьей позиции — Балашихинский район, где квартиры в новостройках массового сегмента обойдутся в 6,9 миллиона рублей (142,6 тысячи рублей за «квадрат»).

Среди лидеров также оказались районы Котельники (7,5 миллиона рублей за лот и 188,1 тысячи рублей за «квадрат»), Ленинский (8,1 миллиона рублей за лот и 170,2 тысячи рублей за «квадрат») и Люберецкий (8,1 миллиона рублей за лот и 193,8 тысячи рублей за «квадрат»). По данным «НДВ Супермаркет Недвижимости», средняя стоимость квартир в новостройках массового сегмента в ближайшем Подмосковье — 8,4 миллиона рублей (181,3 тысячи рублей за «квадрат»).