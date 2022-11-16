На рынке элитных новостроек Москвы образовался дисбаланс

На рынке новых элитных квартир в Москве образовался дисбаланс из-за стремления застройщиков заложить в них все вероятные риски, подорожание материалов и кредитование, а также нежелания покупателей переплачивать в кризис. Об этом со ссылкой на экспертов рынка сообщает «Коммерсант».

Фото: ТАСС ТАСС

Для того, чтобы удержать покупателей, застройщики были вынуждены делать большие скидки на объекты. В результате разрыв между средней ценой предложения и средней суммой реальных сделок оказался рекордно большим. По данным Intermark Real Estate, по итогам октября 2022 года первый показатель превысил второй на 53,5 процента. Аналогичный параметр за десятый месяц предыдущего года составлял 43 процента.

Видео дня

По словам партнера NF Group Андрея Соловьева, средневзвешенная цена экспозиции элитных новостроек составила 1,53 миллиона рублей за квадратный метр, что на 52 процента больше, чем цена реализации без учета скидок. Согласно оценкам Intermark, за год к октябрю 2022 года средняя стоимость предложения на рынке новых элитных квартир увеличилась на 33,5 процента, до 1,73 миллиона рублей за «квадрат».

При этом реальная стоимость сделки за 12 месяцев увеличилась на пять процентов, до 1,13 миллиона рублей за квадратный метр. По различным данным других опрошенных экспертов рынка, экспонируемые объекты за год подорожали на 10-20 или даже на 40 процентов, в то время как стоимость сделок либо практически не изменилась относительно 2021-го, либо выросла на 3-5 процентов.

Член ассоциации AREA Александр Кузин отметил, что активность покупателей элитной недвижимости в настоящее время низкая, однако сложившаяся на рынке ситуация является для них хорошей. Застройщики готовы предоставлять им дисконт, который в среднем составляет 7,7 процента и в некоторых случаях может доходить до 20-30 процентов.

На фоне низкого спроса объем предложения в элитном сегменте в столице с начала нынешнего года, по данным NF Group, увеличился на 37 процентов, до 1,8 тысячи лотов. Директор департамента мониторинга рынка и оценки Intermark Real Estate Анатолий Довгань отметил, что разрыв между ценой предложения и реализации говорит о том, что покупатели не готовы к новому значительному росту цен, что негативно влияет на динамику продаж застройщиков, которым в этом случае получают стимул для развития программ лояльности. Несмотря на сложившуюся ситуацию, добавил он, застройщики настроены скорее позитивно и надеются, что в ближайшие годы рынок восстановится.