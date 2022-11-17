Число сделок на рынке новостроек в Москве резко упало

Около 4,6 тыс. сделок на первичном рынке жилой недвижимости зарегистрировано в Москве в октябре 2022 года, что на 40% меньше по отношению к предыдущему месяцу и на 54% меньше, чем годом ранее, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

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"В октябре в отношении жилой недвижимости зарегистрировано 4 597 первичных договоров. Данный показатель сократился на 40,1% по отношению к сентябрю (7 675 договоров долевого участия) и на 53,8% к октябрьскому результату прошлого года (9 951 ДДУ)", - говорится в сообщении.

С января по октябрь 2022 года количество договоров долевого участия на рынке жилой недвижимости сократилось на 11% к аналогичному показателю прошлого года, составив 70 тыс. сделок.

В сегменте нежилой недвижимости в новостройках, которая включает коммерческие помещения и машино-места, в октябре зарегистрировано 2,2 тыс. договоров участия в долевом строительстве. По сравнению с сентябрем произошло снижение на 23%, а к октябрю 2021 года - на 52%. С начала 2022 года на рынке нежилых помещений оформлено 31,7 тыс. договоров - на 13% меньше, чем годом ранее.

В целом в сегментах жилой и нежилой первичной недвижимости с января по октябрь ведомство зарегистрировало 101,8 тыс. сделок. Год к году показатель десяти месяцев уменьшился на 11,5%.