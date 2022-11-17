В России предложили запретить продажу одного вида недвижимости

В России сочли необходимым ввести запрет на продажу долей в многокомнатных квартирах под видом отдельных помещений. Кроме того, в стране выступают за ужесточение ответственности за самовольное переустройство и перепланировку помещения в многоквартирном доме, передает RT.

Инициатором мер является депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Соответствующее письмо было направлено на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина.

Крупник обратил внимание на то, что на вторичном рынке жилья активно пользуются спросом объявления о продаже отдельных комнат в многокомнатных квартирах под видом квартир-студий. По большей части это касается Москвы и Санкт-Петербурга. Объекты позиционируют как отдельное жилье, при этом они продаются как доли в многокомнатных квартирах.

Собственники зачастую не придерживаются порядка, который установлен Жилищным кодексом, указал Файзуллин.

По его словам, граждане заблуждаются при виде удачного расположения и низкой стоимости. В данном случае целесообразно внести изменения в действующее федеральное законодательство, считает депутат.

Кроме того, Крупник призывает сделать серьезнее административную ответственность за самовольное переустройство в таких объектах.

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