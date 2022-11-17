Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

В России предложили запретить продажу одного вида недвижимости

Лера Букина

В России сочли необходимым ввести запрет на продажу долей в многокомнатных квартирах под видом отдельных помещений. Кроме того, в стране выступают за ужесточение ответственности за самовольное переустройство и перепланировку помещения в многоквартирном доме, передает RT.

В России предложили запретить продажу одного вида недвижимости
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инициатором мер является депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Соответствующее письмо было направлено на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина.

Крупник обратил внимание на то, что на вторичном рынке жилья активно пользуются спросом объявления о продаже отдельных комнат в многокомнатных квартирах под видом квартир-студий. По большей части это касается Москвы и Санкт-Петербурга. Объекты позиционируют как отдельное жилье, при этом они продаются как доли в многокомнатных квартирах.

Собственники зачастую не придерживаются порядка, который установлен Жилищным кодексом, указал Файзуллин.

В России скоро завершится выдача льготной ипотеки на новостройки

По его словам, граждане заблуждаются при виде удачного расположения и низкой стоимости. В данном случае целесообразно внести изменения в действующее федеральное законодательство, считает депутат.

Кроме того, Крупник призывает сделать серьезнее административную ответственность за самовольное переустройство в таких объектах.

Ранее «Известия», ссылаясь на председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу, сообщили, что члены «Единой России» намерены в скором времени

внести в Госдума законопроект, упрощающий

продажу жилья с детскими долями.

Недвижимость,Павел Крупник,Ирек Файзуллин,Единая Россия,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители