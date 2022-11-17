Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Раскрыта стоимость самого дорогого пентхауса в Москве

Lenta.ru

Цена наиболее дорогостоящего нового пентхауса в Москве составила 3,3 миллиарда рублей. Стоимость самого дорогого пентхауса в столице на первичном рынке «Ленте.ру» раскрыли эксперты компании NF Group (ранее Knight Frank Russia).

Раскрыта стоимость самого дорогого пентхауса в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Указанный объект расположен в жилом комплексе на стадии строительства «Царев Сад» на Софийской набережной, напротив Кремля. Площадь лота составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Будущему покупателю будет доступен вид из окна на башни Кремля, а также «изысканная клубная атмосфера».

Второе место в рейтинге самых дорогих новых пентхаусов занял объект в жилом компексе Vesper Tverskaya, находящийся по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, дом 2, метражом в 1,06 тысячи «квадрата». Застройщик попросил за элитный лот 3,202 миллиарда рублей.

Замкнул тройку пентхаус, находящийся в жилом комплексе Armani/Casa Moscow Residences в доме 19/11 на Старомонетном переулке. За 3,201 миллиарда рублей будущему владельцу достанется объект площадью 640,2 квадратных метра.

В октябре аналитики риелторской компании Kalinka Group назвали Якиманку районом Москвы с самым дорогим элитным жильем на вторичном рынке. По их данным, средняя цена квадратного метра элитной «вторички» там составила 1,275 миллиона рублей.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители