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20 минут назад

В Москве подешевели готовые квартиры

Lenta.ruиещё 8

В октябре 2022 года квартиры на вторичном рынке Москвы подешевели на 2,7 процента по сравнению с сентябрем. К такому выводу пришли аналитики сервиса Сбербанка «Домклик» в своем исследовании, пишут РИА Новости.

В Москве подешевели готовые квартиры
Фото: lenta.rulenta.ru

По данным специалистов, медианная стоимость одного квадратного метра готового жилья в столице достигла 257,5 тысячи рублей.

«Для Москвы 2,7 процента — наиболее значительное изменение цены со второго квартала этого года. В последний раз стоимость квадратного метра опускалась в июне — на 11 процентов. Причина — сокращение спроса из-за высоких ставок по ипотеке», — пояснили в компании.

В «Домклике» отметили, что медианная стоимость «квадрата» на вторичном рынке жилья также снизилась в Санкт-Петербурге (минус 2,3 процента, до 166,7 тысячи рублей), Татарстане (минус 6,3 процента, до 83,1 тысячи рублей) и Краснодарском крае (минус 4 процента, до 105,8 тысячи рублей).

При этом в Свердловской области и Башкортостане «вторичка» подорожала — на 10,3 процента, до 71,9 тысячи рублей, и на 2,8 процента, до 65,9 тысячи рублей за «квадрат» соответственно. В целом по России стоимость готового жилья в октябре выросла на 0,8 процента, до 77,4 тысячи рублей.

Ранее специалисты Домклик выяснили, что новостройки в России подешевели на 0,8 процента по итогам октября. Средняя стоимость одного квадратного метра в строящихся домах достигла 123 тысячи рублей. В Москве снижение стоимости составило четыре процента, до 256,3 тысячи рублей, в Татарстане — 10,1 процента, до 91,7 тысячи рублей, в Челябинской области — 1,4 процента, до 78,5 тысячи рублей.

Недвижимость,Сбербанк России,
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