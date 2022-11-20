Названы города с самыми дешевыми новостройками

Специалисты составили рейтинг городов, где стоимость новостроек самая низкая по сравнению с ценами на вторичное жилье.

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Эксперты из компании «Этажи» поделились результатами исследований о ценах на квартиры. На первом месте оказалась Москва, где разница в цене квадратного метра между новыми квартирами и «вторичкой» составила 26 %. После столицы в рейтинге идет Омск, где разница составляет 24,3 %. Третье место заняла Самара с разрывом в 18,5 %.

Далее идут Санкт-Петербург (14,2 %), Нижний Новгород (11,6 %), Красноярск (11 %), Ростов-на-Дону (10,5 %), Новосибирск (5,8 %) и Пермь (1,2 %).

В России немало городов, где ситуация обратная: вторичное жилье дешевле нового. Так в Челябинске готовое жилье стоит на 15,7 % меньше, чем новостройки. В Екатеринбурге эта цифра равняется 10,7 %, а в Казани – 8,6 %.