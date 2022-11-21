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1 час назад

Москвичи резко расхотели покупать один тип жилья

Lenta.ruиещё 1

За десять месяцев 2022 года москвичи резко расхотели покупать жилье в элитных новостройках в центре города — спрос на такие квартиры упал на 46 процентов относительно аналогичного периода в 2021-м. К такому выводу пришли аналитики Intermark Real Estate в своем исследовании, пишет РБК.

Москвичи резко расхотели покупать один тип жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным специалистов, за этот период было заключено 557 подобных сделок, в то время как с января по октябрь годом ранее — 1023. Заметную отрицательную динамику в Intermark Real Estate объясняют ростом цен и общей нестабильностью на рынке недвижимости.

По итогам октября цена «квадрата» в элитных новостройках Центрального административного округа (ЦАО) выросла до рекордных 1,72 миллиона рублей, отметили аналитики. Средняя сумма сделки увеличилась на 20 процентов год к году, а средняя цена предложения — на 34 процента. Покупатели, по оценкам специалистов, не готовы к такому росту показателей, поэтому спрос смещается в сторону вторичного рынка — на первичном сделки в основном заключаются с наиболее бюджетными для своего сегмента объектами.

В Intermark Real Estate добавили, что совокупная сумма сделок с элитным жильем в новостройках в центре Москвы достигла 77 миллиардов рублей за десять месяцев — несмотря на рост цен, это на 24 процента меньше, чем за тот же период в 2021 году.

«Рынок элитной недвижимости чувствителен к новостному фону. Многие снова решили взять паузу до наступления более стабильной ситуации и прояснения своих планов», — пояснил управляющий партнер Intermark Real Estate ДмитДмитрий Халин.

В компании ожидают, что спрос на элитные новостройки восстановится при стабилизации ситуации в мире.

Отрицательную динамику спроса на элитные новостройки в Москве зафиксировали и по итогам третьего квартала 2022 года. По данным NF Group (бывший Knight Frank Russia), интерес жителей столицы к этому типу жилья снизился на 34 процента относительно такого же периода в 2021-м.

Недвижимость,Дмитрий Халин,
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