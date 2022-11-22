Россияне смогут купить деревянные дома со скидкой

В России скидку на дома из дерева просубсидирует правительство. Это делается для того, чтобы стимулировать граждан приобретать в качестве жилья индивидуальные дома.

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Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, производители деревянных домокомплектов должны будут пройти конкурс Минпромторга и соответствовать нескольким условиям. Стоимость домокомплектов должна быть не более 3,5 млн рублей, производство должно находиться в России, а покупателям должна предоставляться прописанная в договоре скидка в 10%. Размер этой скидки будет просубсидирован государством. На предоставление субсидий производителям ежегодно планируется выделять не менее 300 млн рублей.

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О том, что такое домокомплект и что можно купить за 3,5 млн рублей, рассказывает директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев:

«Домокомплект — это максимально полный комплект деревянных конструкций, необходимый для постройки дома. Туда будут входить конструкции перекрытий, конструкции стен, конструкции крыши. Возможно, это дополнительно, наружные обшивки, столярные изделия. Этим будет ограничиваться домокомплект. Очень широкую гамму площадей — от 100 до 200 квадратных метров — можно будет в эту цену укладывать, учитывая еще и скидки в 10%. Это вполне приличный дом комфорт-класса, который годится для всесезонного и постоянного проживания. Основной особенностью таких домов является быстровозводимость, потому что значительная часть строительных работ переносится на предприятия. Это такой комфорт-класс, который сегодня является редкостью на рынке. Среднего класса у нас как такового нет. Всего этот дом, может быть, будет стоить 6-7 млн рублей. То есть к этому комплекту нужно будет добавить фундамент, кровлю, утеплитель, общестроительные работы — собрать, покрасить».

Какой капитал нужен, чтобы возвести деревянный дом, готовый к проживанию? Насколько такие дома долговечны и безопасны? Мнение управляющего партнера компании KUB House и члена Ассоциации деревянного домостроения Алексея Олещенко:

— Кубический метр бруса в среднем по стране сейчас стоит 70 тысяч рублей. В рамках него средняя цена сборки по стране — около 5 тысяч рублей, еще около 2,5 тысячи рублей всякие расходники и 1 тысяча рублей в среднем по стране доставка. Поэтому 3,5 млн рублей — это максимум стены, привезенные и смонтированные, это без крыши, без фундамента.

— Если очень грубо прикинуть полную стоимость, это будет дороже в два-три раза?

— Люди приходят и говорят: «Нам нужен минимальный дом». Мы говорим: «Если сейчас нет 10 млн рублей на руках, в кредитах и другом доступе — даже не начинайте, потому что стройка будет заморожена». Это даже вопрос не к строителям. Окна, котел, кровля, водосточные трубы, утеплители, минимальная отделка — это то, что на любой конструктив дома накладывается сверху.

— Насколько такие дома долговечны?

— Сейчас все клеи, все технологии склейки сертифицированы по ГОСТ на 100 лет. При нормально сделанной кровле, если не ее не заливает... Мы столько не проживем, сколько эти дома проживут. Мы все покупаем правильную древесину, правильные клеи. Производства плюс-минус выровнялись. В целом производители по стране делают качественную продукцию. Это уже не проблема — построить долговечный и качественный дом. Деревянные дома, построенные с соблюдением электротехнических норм проводок, норм устройства дымоходов, являются пожаробезопасными.

Правительство ожидает, что субсидирование производителей совместно с комплексом более ранних решений даст больше возможностей по приобретению жилья и поддержит спрос на заводские деревянные дома. Это позволит сохранить рабочие места и занятость на производствах. Ранее кабмином были запущены льготные ипотечные программы, в том числе на самостоятельное строительство частных домов.