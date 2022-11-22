«А101»: доля квартир с отделкой будет расти

"Таким клиентам важно как можно быстрее въехать в новую квартиру и избавиться от платежей по аренде. Кроме того, девелоперы планомерно повышают качество отделки и персонализируют продукт. Если раньше объем квартир с предчистовой и чистовой отделкой определенных типов был заранее определен, то теперь ГК "А101", например, позволяет выбрать тип отделки. В итоге мы видим на примере новых районов Москвы, что с лета 2022 года доля квартир с отделкой увеличилась с 40% до 50%. При этом из общего объема проданных квартир с отделкой на white box приходится 30%, еще 50% - на отделку комфорт-класса и только оставшиеся 20% - на отделку бизнес-класса", - рассказал Брызгалов на круглом столе "Новостройка под ключ: плюсы и минусы квартиры с отделкой".