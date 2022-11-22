«А101»: доля квартир с отделкой будет расти

Доля квартир с отделкой на рынке первичного жилья в Санкт-Петербурге и Ленобласти, которая сейчас составляет порядка 70%, будет расти как минимум в течение ближайшего года, считает руководитель направления разработки продукта девелоперской компании "А101" Павел Брызгалов.
По его словам, на спрос и предложение квартир с отделкой будет в значительной степени влиять ипотечный рынок - программы "семейной ипотеки" с базовой ставкой 6% в ближайшее время фактически могут стать самыми доступными на рынке. Но уже текущие условия на ипотечном рынке уже сейчас стимулируют семейных покупателей с детьми.
"Таким клиентам важно как можно быстрее въехать в новую квартиру и избавиться от платежей по аренде. Кроме того, девелоперы планомерно повышают качество отделки и персонализируют продукт. Если раньше объем квартир с предчистовой и чистовой отделкой определенных типов был заранее определен, то теперь ГК "А101", например, позволяет выбрать тип отделки. В итоге мы видим на примере новых районов Москвы, что с лета 2022 года доля квартир с отделкой увеличилась с 40% до 50%. При этом из общего объема проданных квартир с отделкой на white box приходится 30%, еще 50% - на отделку комфорт-класса и только оставшиеся 20% - на отделку бизнес-класса", - рассказал Брызгалов на круглом столе "Новостройка под ключ: плюсы и минусы квартиры с отделкой".
Предпочтения потребителей в дизайне отделки представитель "А101" назвал примерно одинаковыми и в Москве, и Петербурге. Люди в основном выбирают недорогую отделку класса "стандарт" или "комфорт", цветовая гамма должна быть нейтральной, без обязывающих акцентов.
"Далеко не все покупатели делают новый ремонт в квартире через несколько лет после переезда, и в этом смысле нейтральная гамма в духе скандинавского минимализма позволяет придать жилищу индивидуальность с помощью мебели, текстиля, предметов интерьера", - подчеркнул он.
При этом, по его словам, понятия об отделке в Москве и Петербургской агломерации разные. Например, в Москве в предложениях застройщиков только начало появляться в предложении понятие grey box или "черновая отделка", когда в квартире есть межкомнатные стены и минимальная подготовка поверхностей под дальнейший ремонт, а внутри квартиры проведены коммуникации. В проектах в Санкт-Петербурге grey box крайне распространенное предложение. В Москве же предлагаются квартиры без отделки, в которых нет внутренних перегородок, стяжки пола и разводки сетей.
"Такой продукт – условно "московский" - сейчас не представлен в Петербурге и Ленобласти. Однако он может пользоваться определенным спросом, если выводить в продажу квартиры большей площади по значительно более привлекательной цене", - полагает Брызгалов.
В то же время он выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе доля квартир с полной чистовой отделкой будет приближаться к 95%.
"Любой развитый рынок жилья рано или поздно приходит к концепции полностью готовых квартир – не только с отделкой, но и с мебелью и бытовой техникой. Такая квартира все равно будет стоить в среднем на 30% дешевле, чем делать аналогичный ремонт и обстановку самостоятельно. При этом все эти опции будут включены в ипотечный кредит, ставки по которому всегда были кратно ниже ставок по потребительским кредитам, которые берет на эти цели большинство покупателей квартир", - заключил Брызгалов.