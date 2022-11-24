Москвичам назвали районы с самым дешевым жильем

Наиболее доступные квартиры на первичном рынки Москвы можно найти в районах Кузьминки, Вешняки и Филимонковское, на вторичном — в Молжаниновском районе, Чертанове Центральном и Северном Медведкове. Локации столицы с самым дешевым жильем «Ленте.ру» назвали эксперты «Авито Недвижимости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Стоимость студии в новостройке в Кузьминках в среднем составляет 4,37 миллиона рублей. В Вешняках «первичка» обойдется примерно в 6,15 миллиона. Однокомнатную квартиру можно купить за 4,6 миллиона, двухкомнатную — за 7,35 миллиона, а трехкомнатную — за 8,8 миллиона. В пятерку районов с самой дешевой новой недвижимостью также вошли Филимонковское (6,9 миллиона рублей за объект), Выхино-Жулебино (6,95 миллиона) и Бибирево (7,17 миллиона).

Наиболее доступное вторичное жилье оказалось в Молжаниновском районе — в среднем 2,85 миллиона рублей за квартиру. Низкая цена связана с тем, что большинство выставленных на продажу квартир в этой локации — студии стоимостью 2,65 миллиона. «Однушка» же обойдется в 8,7 миллиона, «двушка» — в 10,3 миллиона. Второе место занял район Чертаново Центральное со средней стоимостью жилья 4,4 млн рублей. Студии здесь стоят 3,8 миллиона, однокомнатные квартиры — 9,6 миллиона, двухкомнатные — 11,9 миллиона. Дешевую «вторичку» также обнаружили в районах Северное Медведково (4,57 миллиона рублей за объект), Вешняки (4,58 миллиона) и Чертаново Южное (4,84 миллиона).

В октябре 2022 года спрос на новостройки в Москве вырос на 28 процентов относительно октября 2021 года. При этом цена на такое жилье упала на 13 процентов, до 13,1 миллиона рублей. На вторичном рынке столицы недвижимость за год подорожала на 2,5 процента, средняя стоимость достигла 12,5 миллиона рублей.