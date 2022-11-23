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1 час назад

Названы города-лидеры по росту цен на первичное жилье

Мослента

Российские города-лидеры по росту цен на первичное жилье называет РБК со ссылкой на эксперта «ЦИАН.Аналитики» Елену Лапшину. Москва заняла в рейтинге 32 место.

Названы города-лидеры по росту цен на первичное жилье
Фото: Patrick Perkins / UnsplashPatrick Perkins / Unsplash

«Заметнее увеличиваются цены в более дешевых локациях. В более дорогих нарастить стоимость сложнее за счет эффекта "высокой базы". Поэтому города с более низким уровнем цен в начале 2022 года в рейтинге по росту стоимости "квадрата" в целом находятся выше, чем более дорогие локации», — объяснила Лапшина.

Так, средняя стоимость квадратного метра в новостройках с начала 2022 года сильнее всего увеличилась в Иркутске (на 43 процента), Набережных Челнах (на 39,6 процента) и Хабаровске (на 36,3 процента).

Средняя стоимость «квадрата» в новостройках столицы составляет сейчас 320,1 тысячи рубле, что на 4,8 процента больше, чем в начале года (305,5 тысячи рублей).

Ранее была раскрыта средняя стоимость аренды дома на Новый год в Подмосковье. «Наиболее дорогие варианты могут обойтись в несколько сотен тысяч рублей за сутки», — заявила эксперт «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина.

Недвижимость,Елена Лапшина,
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