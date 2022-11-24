В ВТБ спрогнозировали рост ставок по ипотеке

Заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил о грядущем повышении средних ставок по ипотечным кредитам. Его слова приводит пресс-служба кредитной организации.

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Отмечается, что такая тенденция связана со смещением спроса заемщиков в сторону вторичного жилья.

Печатников подчеркнул, что на ситуации может отразиться изменение ключевой ставки на очередном заседании Центробанка в декабре. В этой связи, по его словам, нынешний период является наиболее благоприятным для оформления ипотеки.

Топ-менеджер обратил внимание на то, что рост спроса на «вторичку» уже привел к росту увеличению ставки по ипотеке в стране. Так, с июня по сентябрь показатель вырос приблизительно 0,5 п. п., до 6,71%. При этом в октябре среднесрочная ставка демонстрировала продолжение роста.

Важным аспектом является то, что отдельные категории граждан могут проводить льготные ипотечные сделки как минимум до середины 2023 года, подчеркнул Печатников.

Согласно подсчетам банка, с начала года кредитная организация оформила 43 тысячи кредитов по ипотеке с господдержкой. Суммарный объем сделок достиг 208 млрд рублей – это больше показателя за аналогичный период прошлого года на 16%.