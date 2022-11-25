В Анталье требуют запретить продажу и аренду жилья иностранцам

Жители курортной Антальи начали сбор подписей на change.org с требованием запретить продажу и аренду жилья иностранцам. Соответствующая петиция зарегистрирована 23 ноября. На момент публикации материала инициативу поддержали свыше 7,8 тысячи человек.

Фото: Zuma\TASS Zuma\TASS

Людей беспокоит скачок средней стоимости аренды жилья в Антальи — на 400% за два года. Иностранцы уже составляют четверть населения города, это 200 тысяч человек. Авторы обращения ставят целью собрать 7,5 тысячи подписей. Они считают, что тогда на него отреагируют власти, принимающие решения.

Видео дня

Иностранцев, желающих приобрести жилье в Анталье, не более 10%. Остальные покупатели — местные, которые вкладывают деньги в недвижимость, чтобы противостоять инфляции, утверждает управляющий партнер Real East Group Замир Кулиев:

— Стоимость недвижимости за год сильно выросла — в два-три раза. Это было связано не с приездом иностранцев, потому что на долю иностранцев приходилось всего 5% покупаемого жилья. Все остальное покупают местные жители. Цена на недвижимость и цена на аренду из-за этого улетели вверх. Есть определенные силы внутри страны, которые хотят раскачать ситуацию против Эрдогана. Они пытаются любую неблагоприятную ситуацию вывести на то, что во всем виноваты иностранцы — мол, кто их пускает? Это все грязный пиар политика, на это никто не будет обращать внимание. Это делается для пользователя внутри страны. Дальше заявлений некоторых политиков это не заходит.

— Подозреваю, что курортная зона действительно у иностранцев очень популярна.

— Может быть, в Анталье 10% [приобретаемого жилья иностранцами].

— Цена на продажу и аренду жилья в Анталье. На что надо ориентироваться?

— Если что-то побюджетнее, можно за 300-500 долларов найти варианты в районах типа Кепез. Если это район Хурма, в каких-то крутых комплексах, это и 1 тысяча долларов, и 1,5 тысячи долларов.

— А что это за квартира, которая стоит 300-500 долларов?

— Это апарт. Просто дом: без двора, без парковки. Там, скорее всего, будут три комнаты.

— А если речь идет о покупке?

— Думаю, что 60-70 тысяч долларов. Но это в ужасных домах, на входном этаже. Дорогие варианты — 300-500 тысяч долларов.

На первом месте среди иностранных покупателей жилья на анатолийском побережье — состоятельные россияне, сообщил Business FM частный гид в Анталье Никита Королев. Из-за взрывного роста спроса на аренду квадратных метров в объектах у моря со стороны граждан РФ в последние полгода цены у арендодателей пошли вверх. Соответственно, повысилась и привлекательность покупки жилья с целью сдачи в аренду. Между тем доступность покупки и аренды жилья местными снижается, поясняет Королев:

— Появился очень большой поток русских людей, они сформировали свой рынок аренды, который отличается от исторически существовавшего турецкого рынка. Это правда. Конечно, это никому не нравится. Приехало большое количество иностранцев с деньгами, они сформировали спрос, спрос вызвал рост цены. Те люди, которые жили в более богатых районах, вынуждены уезжать в более бедные районы, потому что они больше не могут позволить аренду в районах ближе к морю. В прибрежных районах сейчас очень много русскоговорящих людей. Когда идешь по набережной, местами ощущение, что ты находишься где-то в Сочи. Долларовая цена аренды выросла минимум в 2,5 раза за последний год. Это много. Большая часть людей, которая приезжает в Анталью, хочет жить в прибрежных районах. В этих районах на сегодняшний день меньше чем за 1,5 тысячи долларов в месяц не осталось приличных трехкомнатных квартир площадью 100 квадратных метров. 1,3-1,5 тысячи долларов — минимальная отметка, с которой начинается стоимость приличных квартир.

— Что с продажей?

— Тот, кто наблюдает за этим рынком, видит, что аренда выросла и относительно существующих розничных цен она стала давать 10% годовых. Соответственно, усилился интерес инвесторов к покупке недвижимости с целью последующей сдачи в аренду. Соответственно, выросла цена и на квартиры. За последние полгода квартиры подорожали по меньшей мере на 35% — в валюте. Люди стараются сдавать иностранцам, потому что иностранцы готовы платить больше, чем местные. С иностранцами легче решать вопросы изменения цен по аренде. Местные знают законы — их просто так не выгонишь. Исторически большую часть квартир покупали иранцы, сейчас же это русские. Этот тренд продолжится. Я склоняюсь к тому, что в том или ином виде этот запрет будет введен.

Авторы петиции также утверждают, что количество иностранных агентов по недвижимости в Анталье превысило количество местных агентов. А число россиян и украинцев, незаконно занимающихся недвижимостью на курорте, достигло 10 тысяч. По факту они сегодня контролируют местный рынок и устанавливают цены, утверждается в обращении.