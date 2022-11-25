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40 минут назад

Россияне бросились инвестировать в один вид жилья

Lenta.ruиещё 1

На фоне выросшего дисконта при продаже вторичной недвижимости в России выросло число заинтересованных в таких объектах инвесторов. О том, что граждане бросились вкладывать средства в один вид жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на директора федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева.

Россияне бросились инвестировать в один вид жилья
Фото: ТАССТАСС

Инвесторы приобретают «вторичку» в удовлетворительном состоянии по скидке, делают в ней ремонт и затем продают.

«Есть примеры, когда доходность при таких инвестициях превышает 25–30 процентов за пару месяцев, которые проходят от покупки, проведения ремонта до продажи. Такой тренд сейчас уверенно набирает обороты», — рассказал Зайцев.

Эксперт добавил, что похожая ситуация наблюдается в сегменте загородных домов. Частные инвесторы покупают недостроенные дома с дисконтом, а после проводят необходимые работы и перепродают с доходностью до 30 процентов. Интересным вариантом для вложения средства также являются земельные участки рядом с большими городами — такие инвестиции имеют меньший порог входа.

В ноябре москвичам посоветовали покупать, а не продавать готовые квартиры. В Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы отметили, что сейчас можно быстро продать любое жилье, однако при этом продавец понесет значительные убытки.

Недвижимость,Сергей Зайцев,
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