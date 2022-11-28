Названы города России с самым дешевым жильем

Как сообщают «Известия», в тройку лидеров вошли Омск, Челябинск и Волгоград, где средняя стоимость квадратного метра в новостройках на уровне от 65 до 77 тыс. рублей, что в 3–4 раза ниже, чем в московских новостройках, сообщил директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.