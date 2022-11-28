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1 час назад

Названы города России, где строят самое недорогое жилье

Свободная прессаиещё 2

Эксперт Сергей Зайцев озвучил рейтинг городов, где в России строят самое доступное жилье.

Названы города России с самым дешевым жильем
Фото: ТАССТАСС

Как сообщают «Известия», в тройку лидеров вошли Омск, Челябинск и Волгоград, где средняя стоимость квадратного метра в новостройках на уровне от 65 до 77 тыс. рублей, что в 3–4 раза ниже, чем в московских новостройках, сообщил директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Четвертое место заняла Самара со средней ценой квадратного метра в новостройках 78,3 тыс. рублей. Пятое — Пермь (84,09 тыс. рублей).

Недвижимость,Сергей Зайцев,
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