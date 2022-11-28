В России задумались об установке умных счетчиков во все новые квартиры

В России могут начать в обязательном порядке устанавливать во все строящиеся многоквартирные дома умные счетчики воды, газа и электроэнергии. Инициатива принадлежит автономной некоммерческой организации «Умный многоквартирный дом» - она представила концепцию цифровизации многоквартирных домов, передает «Коммерсант».

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Среди инициатив АНО – создание единой номенклатуры устройств, введение обязательства для застройщиков устанавливать приборы, а также создание приложения для граждан по управлению ими.

По словам гендиректора АНО Никиты Уткина, необходимость в создании единого регулирования, технологической и номенклатурной базы есть, поскольку часто застройщиками используются устройства, несовместимые между собой.

Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко выступает против установки умных приборов учета в обязательном порядке. По его мнению, именно самим жильцам нужно принимать соответствующее решение. Собеседник опасается того, что расходы на проект могут лечь на граждан.

Он оценивает реализацию инициативу по цифровизации жилых домов в десятки миллиардов рублей.