Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
14 минут назад

Минстрой объяснил необходимость продления льготной ипотеки в России

Национальная Служба Новостей

Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил о необходимости продлить программу льготной ипотеки на квартиры в новых домах после 2023 года. Его слова цитируют «Известия».

Минстрой объяснил необходимость продления льготной ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению чиновника, ипотечные кредиты на строящееся жилье по субсидируемой ставке важны для наполнения эскроу-счетов. Это даст возможность получить эффективную ставку при проектном финансировании на строительство жилого фонда. Стасишин заявил о том, что нужно поддерживать баланс спроса и предложения на первичном рынке жилья.

Замглавы Минстроя отметил, что в течение последних двух лет застройщики приобрели множество земельных участков под возведение домов, а значит, нужно привлекать покупателей строящегося жилья. Стасишин подчеркнул недопустимость снижения темпов строительства. Также чиновник отметил, что принятие решения, продлить или приостановить ипотечную программу, лежит исключительно на президенте.

Ранее Минфин заявил о распространении действия льготной ипотеки на жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Недвижимость,Никита Стасишин,Госстрой России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители