Минстрой объяснил необходимость продления льготной ипотеки

Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил о необходимости продлить программу льготной ипотеки на квартиры в новых домах после 2023 года. Его слова цитируют «Известия».

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По мнению чиновника, ипотечные кредиты на строящееся жилье по субсидируемой ставке важны для наполнения эскроу-счетов. Это даст возможность получить эффективную ставку при проектном финансировании на строительство жилого фонда. Стасишин заявил о том, что нужно поддерживать баланс спроса и предложения на первичном рынке жилья.

Замглавы Минстроя отметил, что в течение последних двух лет застройщики приобрели множество земельных участков под возведение домов, а значит, нужно привлекать покупателей строящегося жилья. Стасишин подчеркнул недопустимость снижения темпов строительства. Также чиновник отметил, что принятие решения, продлить или приостановить ипотечную программу, лежит исключительно на президенте.